شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم فيديكس (FDX) يهاجم مقاومة محورية – توقعات اليوم – 28-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-10-28 12:41PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
شهد سعر سهم هيوليت باكرد HP INC (HPQ) مكاسب طفيفة في آخر جلساته، مستفيداً من تحركاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يكسبه زخماً إيجابياً متجدداً، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتحقيق مكاسب جديدة على المدى القريب.
لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى سعر 27.20$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 29.48$ استعداداً لمهاجمته.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد