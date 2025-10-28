سعر سهم فيديكس (FDX) يهاجم مقاومة محورية – توقعات اليوم – 28-10-2025

شهد سعر سهم هيوليت باكرد HP INC (HPQ) مكاسب طفيفة في آخر جلساته، مستفيداً من تحركاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يكسبه زخماً إيجابياً متجدداً، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتحقيق مكاسب جديدة على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى سعر 27.20$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 29.48$ استعداداً لمهاجمته.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد