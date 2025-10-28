زي كاش دولار (ZECUSD) يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل – 28-10-2025

تقدم قليلاً سعر سهم نادي مانشستر يونايتد MANCHESTER (MANU) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استعادة تعافيه واستئناف مكاسبه، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في ظل استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 17.05$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 19.65$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد