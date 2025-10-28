شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط 2% مع تقييم المستثمرين للعقوبات على روسيا وخطط إنتاج "أوبك+" والان مع بالتفاصيل

تراجع الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء مع استعداد المتعاملين لجولة من اجتماعات البنوك المركزية يُتوقع أن تسفر عن خفض في أسعار الفائدة الأميركية، في حين يترقب المستثمرون جولة الرئيس دونالد ترامب الآسيوية على أمل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين.



ارتفع الين الياباني بأكثر من 0.6% ليصل إلى 151.855 مقابل الدولار الأميركي قبل اجتماع بنك اليابان المركزي هذا الأسبوع، حيث يُتوقع أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما ستركز الأسواق على ما إذا كان سيقدم إشارات حول توقيت الرفع المقبل للفائدة.



وساهمت تصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في دعم الين، بعدما دعا إلى "اتباع سياسة نقدية منضبطة" خلال لقائه نظيرته اليابانية ساتسوكي كاتاياما، في أحدث انتقاد منه لوتيرة رفع الفائدة البطيئة لدى بنك اليابان.



وفي طوكيو، التقى ترامب رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايتشي، حيث أشاد بتعهدها تسريع بناء القدرات العسكرية، ووقع معها اتفاقيات حول التجارة والمعادن الأرضية النادرة.



الآمال قائمة بشأن اتفاق تجاري مع الصين



ورغم أن المؤشرات الأولية على تراجع التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم أدت إلى موجة إقبال على المخاطرة يوم الاثنين، فإن المستثمرين ما زالوا حذرين من أن الاتفاق المحتمل قد لا يكون كبيرًا بما يكفي لإحداث فارق ملموس.



ويترقب العالم اجتماع ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ المقرر عقده يوم الخميس في كوريا الجنوبية.



وقال ترامب للصحفيين على متن طائرته الرئاسية قبل وصوله إلى طوكيو: “لديّ احترام كبير للرئيس شي، وأعتقد أننا سنخرج باتفاق.”



أما المسؤولون الصينيون فبدوا متحفظين حيال سير المفاوضات، ولم يُدلوا بتصريحات تُظهر وضوحًا بشأن النتائج المحتملة للمحادثات.



وقال فاسو مينون، المدير التنفيذي لاستراتيجية الاستثمار في بنك OCBC، إنه من المحتمل ألا يتم التوصل إلى “حل مثالي أو حتى تسوية كاملة”، مضيفًا أن القضايا العالقة قد تُرحّل إلى مرحلة لاحقة.



وأضاف مينون: “عندما تحاول قوتان اقتصاديتان عُظميان، يقودهما زعيمان قويان، التوصل إلى اتفاق، لا يمكن أن تكون العملية سلسة.”



ومع ذلك، يرى أن أي تقدم ملموس بين الزعيمين قد يكون كافيًا لطمأنة الأسواق مؤقتًا والحفاظ على الموجة الصعودية للأسهم.



خفض الفائدة الأميركي يضعف الدولار



تراجُع الدولار جاء أيضًا في ظل توقعات بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 1.1668 دولار، بينما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25% إلى 1.3368 دولار.



وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.19% إلى 98.58 بعد أن هبط 0.15% في الجلسة السابقة.

أنظار الأسواق تتجه نحو اجتماع الفيدرالي



ومع أن خفض الفائدة بات شبه محسوم، فإن المستثمرين سيراقبون ما إذا كان مجلس الاحتياطي سيُلمّح إلى إنهاء برنامج التشديد الكمي (تقليص الميزانية العمومية). كما سيركّزون على تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول لمعرفة ما إذا كانت المزيد من التخفيضات مطروحة، خصوصًا في ظل استمرار إغلاق الحكومة الأميركية الذي يمنع صدور البيانات الاقتصادية.



ويتوقع المتداولون خفضًا إضافيًا في ديسمبر المقبل.



وقال ديفيد ميركل، كبير الاقتصاديين في غولدمان ساكس: “لا نتوقع توجيهات رسمية حول اجتماع ديسمبر، لكن من المرجح أن يُشير باول إلى تقديرات سبتمبر التي تُظهر توقعًا بخفض ثالث للفائدة في ذلك الشهر.”



وكان الفيدرالي قد خفض الفائدة الشهر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس.



البنوك المركزية الأخرى تترقب



في أوروبا، من المرجح أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير مجددًا يوم الخميس، بينما يتردد المتداولون بشأن احتمال استئناف سياسة التيسير النقدي العام المقبل.



أما في آسيا والمحيط الهادئ، فقد ارتفع الدولار الأسترالي، الذي يُعد مقياسًا لمستوى شهية المخاطرة في الأسواق، بنسبة 0.11% إلى 0.6563 دولار أميركي، وهو أعلى مستوى في أسبوعين، بينما زاد الدولار النيوزيلندي قليلًا إلى 0.5782 دولار.