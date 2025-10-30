شكرا لقرائتكم خبر عن جاهز السعودية توقع شراكة استراتيجية مع ماركت بليس ونون لتعزيز التعاون بمجال التجارة السريعة والان مع بالتفاصيل

تراجعت أسعار النحاس من المستوى القياسي الذي بلغته في الجلسة السابقة، بعدما اختتم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ محادثاتهما التجارية المحورية.



انخفض السعر المرجعي للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.8% بعد أن وصل يوم الأربعاء إلى مستوى قياسي بلغ 11,200 دولار للطن، ما رفع مكاسبه منذ بداية العام إلى أكثر من 25%.



وقال كريغ لانغ، المحلل الرئيسي في شركة CRU Group، لوكالة بلومبرغ إن “أسعار النحاس تلقى دعمًا من تحسن شهية المخاطرة بفضل التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين”، مضيفًا أن المعدن يستفيد أيضًا من مخاوف نقص المعروض المادي في الأسواق خارج الولايات المتحدة.



عام مضطرب



يُعد النحاس مؤشرًا صناعيًا أساسيًا ومرآة لنمو الاقتصاد العالمي، وقد مرّ بعام مضطرب، إذ أدت الضبابية المحيطة بالسياسة التجارية الأميركية إلى تشوهات حادة في الأسعار بين نيويورك وبقية الأسواق العالمية.



ففي يوليو، قفزت الأسعار الأميركية للنحاس إلى مستوى قياسي استباقًا لرسوم جمركية مقترحة على المعدن، لكنها هبطت فجأة بعدما قرر الرئيس ترامب استثناء النحاس الخام من تلك الرسوم بشكل غير متوقع. ومع ذلك، أدى هذا الاختلال في الأسعار إلى جذب كميات كبيرة من النحاس نحو السوق الأميركية مع سعي المتداولين إلى الاستفادة من فرص المراجحة السعرية، ما فاقم نقص الإمدادات في الأسواق الأخرى.



وفي الوقت نفسه، تسببت اضطرابات غير متوقعة في مناجم رئيسية بأفريقيا وتشيلي وإندونيسيا في زيادة الضغوط على الإمدادات، ما قد يدفع سوق النحاس إلى عجز كبير مع اقتراب العام الجديد.



وحذرت شركات تعدين كبرى، من بينها أنغلو أميركان (Anglo American) وتيك (Teck)، مؤخرًا من أن إنتاجها من النحاس قد يقلّ عن التوقعات لعام 2026.



وبحسب تقديرات شركة CRU، فإن تلك العثرات الإنتاجية مجتمعة تشير إلى أن الإنتاج العالمي السنوي للنحاس يتجه نحو الانكماش لأول مرة منذ جائحة كورونا.



توقعات صعودية



ومع وضوح تأثير اضطرابات المناجم العالمية، زاد المحللون تفاؤلًا بشأن آفاق النحاس. إذ توقعت سيتي غروب (Citigroup) أن تصل الأسعار إلى 12,000 دولار للطن في النصف الأول من العام المقبل، فيما يتوقع آخرون تحقيق هذا المستوى قبل ذلك.



أما مورغان ستانلي (Morgan Stanley) فتتوقع أن يشهد سوق النحاس العالمي أكبر عجز له منذ أكثر من 20 عامًا في عام 2026، مع تراجع إنتاج المناجم عالميًا واستمرار احتجاز المخزونات الأميركية فعليًا داخل البلاد.



لكن بعض المراقبين لا يزالون يتحفظون على المسار المستقبلي للنحاس بسبب تباين توقعات الطلب الفعلي، إذ أن التفاؤل طويل الأمد بشأن ارتفاع الاستهلاك في قطاعات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية ومراكز البيانات يقابله قلق قصير الأمد من تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.



وقال توم برايس، كبير محللي السلع في بانمور ليبرم (Panmure Liberum): “ما زلنا نتوقع ضعفًا مستمرًا في نمو الطلب العالمي على النحاس المرتبط بالصين. أي انتعاش في عوائد تجارة النحاس أمر جيد، لكن حالة الإرهاق بين المستثمرين قادمة لا محالة.”



الطلب الصيني يظل متماسكًا



ورغم تلك المخاوف، ظل الطلب الصيني على النحاس متينًا نسبيًا حتى الآن، إذ تتوقع غولدمان ساكس (Goldman Sachs) أن ينمو الطلب بنسبة 5.3% هذا العام.



وتزايدت الآمال هذا الأسبوع في أن ترامب وشي جين بينغ قد يتوصلان قريبًا إلى اتفاق يخفف التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، ما قد يوفر دعمًا إضافيًا لأسعار النحاس في المدى القريب.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 15:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.7 نقطة وأقل مستوى عند 98.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات في الفترة الأمريكية، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر كانون الأول في تمام الساعة 15:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.6% إلى 5.12 دولار للرطل.