سعر النفط خام برنت يستنفذ فرصه الإيجابية – توقعات اليوم – 31-10-2025

انخفض سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتخطى الزوج دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما عرضه للضغط السلبي والذي أجبره على كسر دعم قناة سعريه تصحيحية صاعدة كانت تحد تداولات الزوج السابقة على المدى القصير، ما ضاعف من تلك الضغوط السلبية، خاصة وقد جاء ذلك مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ما يزيد من احتمالات تمديد خسائر الزوج في الفترة القادمة.

