ترون (TRXUSD) يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 03-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-03 12:47PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر سهم شركة أمازون AMAZON.COM, INC (AMZN) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 242.50$، مصحوباً بزيادة كبيرة في احجام التداول، ما يشير إلى صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، حيث نجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد جاء ايضاً بالرغم من بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 242.50$، ليستهدف مستوى المقاومة التالي له عند سعر 264.55$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

