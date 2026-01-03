أبرز الأحداث السياسية التي وقعت خلال عام 2025

القاهرة - كتب محمد نسيم - يودع العالم خلال الساعات القليلة المقبلة ، عام 2025 وهو يحمل ملامح نظام دولي جديد، حيث امتزجت فيه عودة القوى التقليدية ببروز حركات احتجاجية شابة، وسط محاولات حثيثة لإنهاء صراعات دموية طال أمدها.

1. الولايات المتحدة: عودة ترامب ونهج "أمريكا أولاً"

كان الحدث الأبرز عالمياً هو تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير. اتسم عامه الأول بقرارات راديكالية شملت:

إصدار أكثر من 220 أمراً تنفيذياً في مجالات الهجرة والاقتصاد.

تبني سياسات حمائية أدت إلى اندلاع حرب تجارية دولية، خاصة مع الصين والاتحاد الأوروبي.

إعادة صياغة دور واشنطن في حلف الناتو، مطالباً الحلفاء الأوروبيين بتحمل مسؤوليات أمنية أكبر.

2. الشرق الأوسط: سقوط نظام الأسد وهدنة غزة

شهدت المنطقة تحولات دراماتيكية غيرت وجه الخريطة السياسية:

سوريا: كان الحدث الزلزالي هو سقوط نظام بشار الأسد، وتولي قوى المعارضة زمام الأمور، تلا ذلك إجراء أول انتخابات برلمانية في البلاد في شهر أكتوبر.

فلسطين: بعد مفاوضات شاقة، تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة برعاية دولية، وأعلنت دول كبرى مثل المملكة المتحدة وكندا وفرنسا اعترافها الرسمي بـ دولة فلسطين.

لبنان: انتهاء فراغ رئاسي استمر عامين بانتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية.

3. الحرب الروسية الأوكرانية: عام المفاوضات الصعبة

دخلت الحرب عامها الرابع مع تحول في الديناميكيات:

قادت إدارة ترامب جهوداً دبلوماسية مكثفة للتوصل إلى صفقة "الأرض مقابل السلام".

رغم التقدم المحرز في ديسمبر، ظلت قضية السيادة على الأراضي التي تسيطر عليها روسيا والضمانات الأمنية الأوكرانية نقاط خلاف جوهرية.

4. أوروبا: صعود اليمين وأزمات القيادة

ألمانيا: تولى فريدريش ميرز منصب المستشارية بعد انتخابات مبكرة، مما عكس تحولاً نحو السياسات المحافظة في برلين.

واجه الاتحاد الأوروبي ضغوطاً متزايدة للحفاظ على تماسكه الاقتصادي والأمني في ظل التوترات مع واشنطن وموسكو.

5. حراكات "الجيل زد" (Gen Z)

شهد عام 2025 موجة عالمية من الاحتجاجات التي قادها الشباب ضد الفساد وسوء الظروف المعيشية:

في نيبال، أدت الاحتجاجات إلى استقالة رئيس الوزراء كي بي شارما أولي.

في مدغشقر، تمت إطاحة الرئيس أندري راجولينا بعد حراك شعبي واسع.

6. أحداث دولية متفرقة

جائزة نوبل للسلام: منحت لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.

الفاتيكان: انتخاب البابا لاوون الرابع عشر (روبرت فرانسيس بريفوست) كأول بابا أمريكي في التاريخ بعد وفاة البابا فرنسيس.

المصدر : وكالات