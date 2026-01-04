تكنولوجيا: Clicks تحضر أول هاتف ذكي لها ولوحة مفاتيح جديدة في #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود شركة Clicks إلى معرض CES2026 بمنتجات لوحة مفاتيح فعلية تحمل طابعًا نوستالجيًا واضحًا، وتكشف في الوقت نفسه عن أول هاتف ذكي لها موجّه للتواصل لا للاستهلاك، ليعمل كهاتف ثانٍ مخصص أساسًا للمراسلة.

تطرح الشركة هاتفها الجديد باسم Clicks Communicator، وتزوّده بلوحة مفاتيح ملمسية، وشاشة OLED قياس 4 بوصات، ومنفذ سماعات 3.5 ملم، مع دعم بطاقات microSD بسعة تصل إلى 2 تيرابايت. ويعتمد النظام على Android 16 مع تشفير على مستوى العتاد لتعزيز الأمان.

ورغم تركيز Clicks على فصل “صناعة المحتوى” عن هذا الجهاز، إلا أنه يأتي بكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل وأخرى أمامية بدقة 24 ميجابكسل. كما تدعم المنظومة تقنيات NFC للدفع عبر Google Pay، إلى جانب Bluetooth وWi-Fi. وتُشحن البطارية بسعة 4000 مللي أمبير عبر USB-C أو الشحن اللاسلكي.

ويستحضر الهاتف تصميم أجهزة BlackBerry وPalm الكلاسيكية، لكنه يدمج خصائص عصرية مثل مستشعر بصمة مدمج في زر المسافة، وإضاءة تنبيه ذكية تطلق عليها الشركة اسم Signal LED، تتيح تخصيص الإشعارات حسب التطبيقات أو جهات الاتصال.

ويأتي هذا التوجه ضمن موجة الهواتف البسيطة أو “الحدّية” التي تسعى لتقليل التشتت الرقمي. ورغم تسويق الجهاز كهاتف ثانٍ، قد يراه بعض المستخدمين كجهاز أساسي، إلا أن فكرة امتلاك هاتفين بخطّين مختلفين تظل موضع تساؤل. يبدأ الحجز المسبق بسعر 399 دولارًا، على أن يرتفع إلى 499 دولارًا في 27 فبراير.

وفي سياق متصل، تقدم Clicks لوحة Power Keyboard لمن يفضلون استخدام لوحة مفاتيح فعلية مع هواتفهم التقليدية. وتعتمد اللوحة على تخطيط QWERTY كامل مع أزرار اتجاهية وصف أرقام، وتُثبت عبر MagSafe أو Qi2.

كما تحتوي على بطارية بسعة 2150 مللي أمبير لدعم شحن الهاتف أثناء الاستخدام، مع إمكانية تدوير الجهاز للوضع الأفقي أو الرأسي في تصميم يذكّر بهاتف T-Mobile Sidekick.

وتتوافق اللوحة مع iOS واندرويد، ويمكن ربطها عبر Bluetooth بالأجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز الذكية وحتى نظارات الواقع الافتراضي. وتبدأ الطلبات المسبقة في 2 يناير، مع طرحها رسميًا في الربيع بسعر 110 دولارات، أو 80 دولارًا بسعر الحجز المبكر.

