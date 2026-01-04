تكنولوجيا: ما الذي يمكن توقعه في معرض #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقترب معرض CES 2026، وتشير التسريبات والعروض التمهيدية إلى هيمنة واضحة لتقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف فئات الأجهزة، إلى جانب إعلانات محورية من شركات كبرى مثل Intel وSony وNVIDIA.

تستعد إنتل للكشف أخيرًا عن معالجات Panther Lake من سلسلة Core Ultra Series 3، والتي تُعد أول شرائح تُصنّع بدقة 2 نانومتر. ومن المتوقع أن تقدم قفزة أداء تصل إلى 50٪، في خطوة ضرورية وسط منافسة شرسة.

وفي السياق نفسه، يعتلي جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ إنفيديا، منصة الكلمة الرئيسية مع تركيز كبير على الذكاء الاصطناعي، بينما يُتوقع أن ترد AMD عبر ليزا سو بإطلاق معالجات Ryzen 9000 وتحديثات جديدة حول تقنيات تحسين الصورة بالذكاء الاصطناعي.

تواصل الشاشات وأجهزة التلفاز لعب دور البطولة في المعرض، إذ يعود CES مرة أخرى ليكون ساحة الابتكار في تقنيات العرض. يبرز هذا العام توجه Micro RGB، حيث تقدم LG لوحة Micro RGB Evo جديدة تضم أكثر من 1000 منطقة تعتيم، بينما تخطط سامسونج لإطلاق مجموعة كاملة من أجهزة التلفاز بتقنية Micro RGB بأحجام تتراوح بين 55 و115 بوصة.

وفي امتداد لما قُدم سابقًا، تطور سوني تقنيتها الخاصة عبر لوحات RGB LED بإضاءة Mini LED منفصلة للألوان الأساسية، مع علامة تجارية جديدة تحمل اسم True RGB.

يتابع المعرض تغطية شاملة للكلمات الرئيسية والمؤتمرات الصحفية وأهم الإعلانات، وسط زخم هائل من الأجهزة الموسومة بالذكاء الاصطناعي، مع تزايد التساؤلات حول ما يستحق فعليًا الاهتمام.

وكالعادة، لا يخلو CES من الظهور المفاجئ للمشاهير، ما يضيف بعدًا ترفيهيًا غير متوقع إلى الحدث التقني الأبرز.

