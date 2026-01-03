شاكيرا تردّ على بيكيه برسالة ناريّة بعد سنوات من الألم

دبي - فريق التحرير: وجّهت الفنانة الكولومبيّة شاكيرا رسالة مفعمة بالتّأمل والحكمة إلى متابعيها على إنستغرام بمناسبة حلول عام ٢٠٢٦، مشيرة إلى الدّروس الّتي تعلّمتها خلال العام الماضي.

وكتبت شاكيرا: “خلال هذا العام تعلمت أنّ طلب السّلام الدّاخليّ أهمّ من السّعي المستمرّ وراء السّعادة وأنّ الاقتناع بما لدينا، مهما كان قليلًا أو كثيرًا، أفضل من الشّكوى على ما نفتقده.”

وأضافت: “اكتشفت أنّ النّظر إلى الدّاخل أهمّ من النّظر في المرآة، وأنّ قبولنا لأنفسنا هو السّبيل لتعليم الآخرين كيف يقبلون أنفسهم. تعلّمت أيضًا أن أتنفّس بوعي، وأن أجد داخلي أفضل ملجأ أستطيع فيه الابتعاد عن ضوضاء العالم الخارجيّ”.

كما أكّدت شاكيرا على أهميّة التّقدير وكتبت: “تعلّمت أن أشكر حتّى من سبّبوا لي الألم، لأنّهم كانوا أيضًا معلّمين حقيقيّين. وفهمت أنّ الحزن والفرح ليسا جميلَين فحسب، بل هما ضروريّان أيضًا، أختان حكيمتان لا تنفصلان بل تعيشان تحت سقف واحد.”

وختمت رسالتها بالشّكر لمتابعيها: “شكرًا لكلّ من كان معي هذا العام، جسديًّا وعاطفيًّا، على محبّتكم الّتي أصبحت بالنسبة لي هي الأهمّ. أتمنّى أن يكون عام ٢٠٢٦ فرصة لننمّي قدراتنا الرّوحيّة لنستمتع بما لدينا مادّيًا، وأن نجعل من أنفسنا أصدقاءَ حقيقيّين، نقبل أنفسنا بلا شروط ونحتفل بأصغر إنجازاتنا، لأنّها تجعلنا كبارًا حقًّا.”

نذكر أنّ شاكيرا كانت قد عانت كثيرًا نتيجة انفصالها عن لاعب كرة القدم الإسبانيّ جيرارد بيكيه بعد علاقة طويلة، وخصوصًا بعد انتشار أخبار خيانته لها، هذا ما شكّل تجربة صعبة على الصّعيد الشّخصيّ والعاطفيّ. وعلّقت النّجمة في مناسبات سابقة على مدى تأثير هذه المرحلة في حياتها، مؤكّدة أنّها تعلّمت الصّبر وقوّة قبول الذّات والتّعافي من الألم، وهو ما انعكس في رسائلها الأخيرة على متابعيها حول السّلام الدّاخلي والقناعة.