اخبار العالم / اخبار العراق

رئيس القضاء يؤكد أهمية تقديم اسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ضمن المدة المحددة

0 نشر
0 تبليغ

رئيس القضاء يؤكد أهمية تقديم اسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ضمن المدة المحددة

انت الان تتابع خبر رئيس القضاء يؤكد أهمية تقديم اسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ضمن المدة المحددة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه، ورد لـ الخليج 365، ان القاضي زيدان التقى اليوم السبت الموافق 3 / 1 / 2026، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني خلال زيارته إلى مدينة اربيل.

وأكد رئيس المجلس، وفق البيان، "أهمية تقديم اسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ضمن المدة المحددة بموجب القانون".

من جانبه، أشاد مسعود بارزاني "بدور القضاء في ترسيخ احترام المدد الدستورية في تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا