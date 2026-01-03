انت الان تتابع خبر رئيس القضاء يؤكد أهمية تقديم اسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ضمن المدة المحددة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه، ورد لـ الخليج 365، ان القاضي زيدان التقى اليوم السبت الموافق 3 / 1 / 2026، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني خلال زيارته إلى مدينة اربيل.وأكد رئيس المجلس، وفق البيان، "أهمية تقديم اسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ضمن المدة المحددة بموجب القانون".

من جانبه، أشاد مسعود بارزاني "بدور القضاء في ترسيخ احترام المدد الدستورية في تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية".

