تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 03-11-2025

قفز سعر سهم شركة أمازون AMAZON.COM, INC (AMZN) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 242.50$، مصحوباً بزيادة كبيرة في احجام التداول، ما يشير إلى صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، حيث نجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد جاء ايضاً بالرغم من بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 242.50$، ليستهدف مستوى المقاومة التالي له عند سعر 264.55$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد