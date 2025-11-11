شكرا لقرائتكم خبر أسفار تُعلن عن مرحلة جديدة من استثماراتها عبر مشاريع واعدة في الباحة وينبع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مرحلة جديدة من مسيرة نمو القطاع السياحي، تُعلن الشركة السعودية للاستثمار السياحي (أسفار) –إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة– عن إطلاق مرحلة جديدة من استثماراتها في تطوير الوجهات السياحية، عبر مشاريع نوعية في مدينتي الباحة وينبع، تمثّل انطلاقة نوعية على خارطة تطوير الوجهات السياحية في المملكة.

وتُجسّد هذه المرحلة التزام أسفار بدورها الاستراتيجي في تمكين الاستثمار السياحي وتعزيز مكانة القطاع كأحد المحركات الرئيسة للتنويع الاقتصادي، من خلال الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص وإطلاق مشاريع تُسهم في بناء منظومة وجهات متكاملة، وتدفع بعجلة النمو نحو مناطق جديدة من المملكة، حيث تمتزج فرص الاستثمار مع قيمة المكان وتفاعل المجتمع المحلي.

وانطلاقًا من مهمتّها كمستثمر استراتيجي، تعمل أسفار على تطوير وجهات ذات هوية مميزة في المدن السياحية الواعدة، لتكون نواة لجيل جديد من المشاريع السياحية. وقد أعلنت الشركة عن مشروعين رئيسيين يشكلان ملامح المرحلة الجديدة، ويُتوقّع افتتاحهما في عام 2026م.

• منتزه قمرة للمغامرات في الباحة من تطوير شركة جبل خيرة التابعة لأسفار، لتجسّد وجهة ترتكّز على تضاريس المنطقة وبيئتها لخلق تجربة سياحية فريدة، وتمكّن المجتمع المحلي ليكون جزءًا من تنمية قطاع سياحي مستدام.

• نادي كينونة الشاطئي في ينبع من تطوير شركة بهيج التابعة لأسفار وتحالف شركتي عون والتميمي، ويُعدّ أحد المشاريع السياحية الساحلية التي تجمع الهوية المحليّة بالأنشطة الشاطئية التفاعلية ليقدّم تجربة متكاملة تُبرز روح المكان وحيويّته.

كما أعلنت أسفار وتحالف شركتي عون والتميمي عن تأسيس شركة جابا -التابعة لشركة بهيج– لتكون ذراعًا تشغيليًا تُعنى بالتفعيل السياحي من خلال الأنشطة والفعاليات، ضمن منظومة متكاملة تُحوّل الاستثمار إلى تجربة مستدامة وتُسهم في رفع كفاءة التشغيل في القطاع السياحي.

وتأتي هذه الإعلانات في إطار سعي أسفار إلى ترسيخ مكانتها كأحد الأذرع الاستثمارية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة التي تعمل على بناء الوجهات السعودية الجديدة، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع القطاعين العام والخاص، بما يُسهم في إطلاق فرص جديدة في قطاعات الضيافة والترفيه والأنشطة السياحية المتخصصة.