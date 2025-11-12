الاقتصاد

سعر سهم سيرا (1810) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 12-11-2025

2025-11-12

ارتفع سهم شركة سينومي ريتيل (4240) وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المحوري 22.18 ريال، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع وجود ضغط سلبي ناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المذكور 22.18 ريال، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 18.34 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

