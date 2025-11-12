سعر البتكوين (BTCUSD) ينهي على آمال التعافي – توقعات اليوم – 12-11-2025

تقدم سعر الذهب (GOLD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، محافظاً على زخمه الإيجابي ضمن موجة فرعية صاعدة على المدى القصير، مدعوماً بتداولاته المستقرة بمحاذاة خط ميل صاعد يعزز هذا الاتجاه، كما يستفيد المعدن الثمين من استقراره المتواصل أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مما يمنحه دعماً إضافياً لتمديد مكاسبه الحالية.

ويبدو أن الذهب يستعد حالياً لمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 4,155 دولار، خاصة مع ظهور تقاطع إيجابي في مؤشرات القوة النسبية بعد نجاح السعر في تصريف تشبعه الشرائي السابق، ما قد يفتح الباب أمام محاولة جديدة لاختراق المقاومة واستهداف مستويات أعلى خلال تحركاته القادمة.