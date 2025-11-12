الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الين يحاول اختراق مقاومة عنيدة – توقعات اليوم – 12-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-12 01:54AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انزلق سعر البتكوين (BTCUSD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتخطى السعر بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الأمر الذي زاد من حدة الضغوط السلبية على السعر، يأتي ذلك في ظل استمرار هيمنة الاتجاه الهابط على المدى القصير، وتداول العملة بمحاذاة خط ميل يؤكد ثبات هذا المسار، مما يحد من فرص التعافي القريب.

 

ورغم دخول مؤشرات القوة النسبية مناطق تشبع بيعي واضحة، فإن الإشارات السلبية المتتالية منها تشير إلى استمرار الزخم الهابط، ما يعزز من احتمالات امتداد التراجعات ما لم ينجح السعر في العودة سريعاً فوق المتوسط المتحرك واستعادة بعض من قوته الفنية.

