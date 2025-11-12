سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يتعرض للضغط السلبي – توقعات اليوم – 12-11-2025

صعد سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم الزوج من جديد مستوى المقاومة المحوري والعنيد 154.30، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار المسار الإيجابي المهيمن على المدى القصير خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط اتجاه، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.