شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط خام برنت يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 12-11-2025 والان مع بالتفاصيل
2025-11-12 02:11AM UTC
استقر سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أجبره على الارتداد انخفاضاً في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي بما يخالف إيقاع السعر، ليوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها قد يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالزوج في الفترة القادمة.