اليورو يتخلى عن ذروة أسبوعين بسبب عمليات جني الأرباح

•السوق في انتظار أدلة قوية حول مسار الفائدة اليابانية



انزلق الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الأربعاء لأدنى مستوى في تسعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ،في طريقه لفقد التداول فوق 155 ينات لأول مرة منذ فبراير الماضي ،وسط انتعاش العملة الأمريكية بفضل الاقتراب بشدة من إنهاء أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.



ويزيد من الضغوط السلبية على العملة اليابانية ، التكهنات القوية حول دخول اليابان في مرحلة جديدة من السياسة المالية والنقدية التحفيزية لدعم النمو الاقتصادي الضعيف في البلاد ،خاصة بعد التصريحات الأخيرة لرئيسة الحكومة اليابانية "ساناي تاكايتشي".



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.4% إلى ( 154.79¥) الأعلى منذ فبراير الماضي ، من سعر افتتاح اليوم عند (154.14¥)، و سجل أدنى مستوى عند (154.04¥).



•أنهي الين تعاملات الثلاثاء مستقرًا مقابل الدولار ،وذلك بعدما نحو 0.75% على مدار اليومين السابقين بسبب ضغوط تاكايتشي التحفيزية.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بحوالي 0.2% ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في أسبوعين ،عاكسًا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.



يأتي هذا الانتعاش وسط توقع الأسواق انتهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم، خاصة بعدما أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الاثنين، مشروع قانون من شأنه استعادة التمويل الفيدرالي وإعادة فتح الأنشطة الحكومية.



يتجه الاتفاق الآن إلى مجلس النواب الذي يُسيطر عليه الجمهوريون ، حيث صرّح رئيس المجلس"مايك جونسون" برغبته في إقراره اليوم الأربعاء وإرساله إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه ليصبح قانونًا نافذًا.



ساناي تاكايتشي

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أنها ستعمل على صياغة هدف مالي جديد يمتد على عدة سنوات بهدف إتاحة قدرٍ أكبر من المرونة في الإنفاق، وهو ما يُعد تحولًا قد يُضعف التزام اليابان بضبط أوضاعها المالية العامة.



كما جدّدت تاكايتشي دعواتها لبنك اليابان إلى توخّي الحذر والتباطؤ في وتيرة رفع أسعار الفائدة، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.



ويرى محللون أن تصريحات تاكايتشي قد تمهد لمرحلة جديدة من السياسات المالية التوسعية لدعم النمو، لكنها في الوقت ذاته تضع بنك اليابان أمام تحديات إضافية تتعلق بتنسيق سياساته النقدية مع سياسة مالية أقل تقيدًا.



الفائدة اليابانية

•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا حول 50%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

