تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 12-11-2025

انخفض سعر النفط الخام (Crude Oil) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، ليقترب حالياً من الارتكاز لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل هيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.