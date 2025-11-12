سعر سهم أمريكان اكسبريس (AXP) يرتفع على استحياء – توقعات اليوم – 12-11-2025

اكتسى سعر سهم إيتسي ETSY (ETSY) باللون الأخضر في آخر جلساته، مستفيداً من استناده في وقت سابق لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، وقد جاء ذلك بالتزامن مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما أكسبه المزيد من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق سلسلة من المكاسب القوية، ولكن في المقابل من ذلك يظل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل عائقاً أمام تعافي السهم بشكل مستدام.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 56.65$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 69.55$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد