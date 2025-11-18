شكرا لقرائتكم خبر سامي السلام لصناعة الطيران تعزز حضورها في قطاع الطيران التجاري عبر أربع اتفاقيات استراتيجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقّعت شركة سامي السلام لصناعة الطيران، إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، عدة اتفاقيات تجارية مُهمة مع شركات إقليمية ودولية رائدة، وهي: سكاي فايف العربية، وطيران الجزيرة، وألفا ستار للطيران، وآرتس لإدارة أصول الطيران، وتمثل هذه الخطوة الاستراتيجية عودة قوية للشركة في قطاع الطيران التجاري حيث تعكس هذه الاتفاقيات قدرات شركة سامي السلام لصناعة الطيران في هذا المجال، وتعزيز التعاون مع شركاء عالميين.

تم توقيع الاتفاقيات بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) المهندس ثامر المهيد، والمهندس سامي الناجم، الرئيس التنفيذي لشركة سامي السلام لصناعة الطيران، وذلك علي هامش مُشاركة الشركة في معرض دبي للطيران 2025.

حيث شملت الاتفاقية الأولي مع سكاي فايف العربية تركيب واختبار أنظمة الاتصال الجوي المتقدم (A2G) على طائرات شركة فلاي ناس. ويشمل البرنامج التركيب الكامل، وتوصيل الأسلاك، والاختبارات الأرضية لأسطول فلاي ناس الحالي ، إضافة إلى 120 طائرة لشركات طيران اخري تحت الطلب. ويمثل هذا التعاون أول دمج لأنظمة الاتصال الجوي أثناء الرحلة، مما يجعل شركة سامي السلام لصناعة الطيران الشريك الحصري لسكاي فايف في تعديل واختبار أنظمة الاتصال في المنطقة.

أما الاتفاقية الثانية، فقد وقعتها سامي السلام تعزيزًا لدورها كقائد إقليمي في خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة، وجاءت كمذكرة تفاهم مع طيران الجزيرة لتطوير قدرات الصيانة الثقيلة لأسطول الشركة، حيث يهدف التعاون إلى تنفيذ برامج صيانة متقدمة في مرافق سامي السلام داخل المملكة، مما يوسّع نطاق خدمات الصيانة والإصلاح ويعزز التعاون الإقليمي.

وجاءت الاتفاقية الثالثة كمذكرة تفاهم بين سامي السلام وشركة ألفا ستار لخدمات للطيران بهدف وضع إطار للتعاون الاستراتيجي في خدمات صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات الخاصة، بما يُسهم في تعزيز خبرات سامي السلام في مجال الطيران التجاري، وجذب مُشغلين جدد إلى شبكة الصيانة المتنامية، وتقديم الدعم الفني المتخصص لمشغلي الطائرات الخاصة في المنطقة.

أما المذكرة الرابعة، فقد أبرمتها سامي السلام مع شركة آرتس لإدارة أصول الطيران لتطوير حلول شاملة لمختلف الطائرات، بما يشمل الصيانة، ودعم سلاسل الامداد ، والاستشارات الفنية، وهو ما يؤكد التزام سامي السلام بالتميز في قطاع الطيران. وتُعد هذه الشراكة إطارًا للتعاون المستقبلي مما يمكّن سامي السلام من توسيع خدماتها وتعزيز كفاءتها التشغيلية.

وأخيرًا، تُرسخ هذه الاتفاقيات مكانة سامي السلام لصناعة الطيران كشركة رائدة إقليميًا في حلول الصيانة والإصلاح والعمرة و التطوير، وتبرز دورها في تعزيز منظومة صناعة الطيران في المملكة العربية السعودية، كما تعكس التزام الشركة بتطوير قطاع الطيران في المملكة من خلال التوطين ونقل التقنية، مع دعم الابتكار وتمكين الكفاءات الوطنية بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.