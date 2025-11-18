أيوتا (IOTAUSDT) يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 18-11-2025

واصل سعر سهم ميتا META PLATFORMS, INC (META) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما حاول السهم تصريف تشبعه البيعي بها، وهو ما يشير إلى سيطرة القوى البيعية على تحركات السهم بشكل محكم.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم الحالي 596.85$، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 550.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط