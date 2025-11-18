مؤشر داو يتراجع… أسهم التكنولوجيا تضغط على السوق الأمريكي وتتصدر الخسائر بأكثر من 1%!

شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط الأسهم الأمريكية بأكثر من 1% وسط ضغوط على القطاع التكنولوجي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •تعليقات أكثر عدوانية لبعض مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي

•الأسواق في انتظار استئناف صدور البيانات في الولايات المتحدة



انزلقت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لأدنى مستوى في أسبوع،لتعمق خسائرها لليوم الرابع على التوالي،لتفقد التداول فوق حاجز 50 دولارًا للأونصة،بسبب صعود الدولار الأمريكي في سوق صرف العملات الأجنبية.



تتوالي التعليقات الأكثر عدوانية من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي،والتي تظهر تحفظًا بشأن المزيد من التيسير النقدي في الولايات المتحدة ،مما يؤدي إلى تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر المقبل.



نظرة سعرية

•أسعار الفضة اليوم:انخفضت أسعار معدن الفضة بنسبة 1.7% إلى (49.36$) الأدنى في أسبوع ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (50.20$)، وسجلت أعلى مستوي عند (50.22$).



•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين، فقدت أسعار الفضة نسبة 0.7% ،فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،بسبب الأداء الإيجابي للعملة الأمريكية.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.1% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،عاكسًا استمرار الأداء الإيجابي للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



يأتي هذا الأداء بفضل عمليات شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار متاح في سوق الصرف الأجنبي، خاصة مع تراجع احتمالات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل.



الفائدة الأمريكية

•قال نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي"فيليب جيفرسون" يوم الاثنين :أن البنك المركزي الأمريكي بحاجة إلى "المضي قدمًا ببطء" في المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.



•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا عند 45% ، وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير مستقر عند 55%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثب ،تصريحات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي ،مع انتظار صدور المزيد من البيانات المؤجلة عن التضخم وسوق العمل في الولايات المتحدة.



توقعات حول أداء الفضة

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي": إذا جاءت تعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر عدوانية عما هو متوقعًا فى الأسواق ،ستتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى ديسمبر ،مما سيؤدي إلى المزيد من الضغوط السلبية على أسعار الأصول غير المدرة للعائد وعلى رأسها المعادن النفيسة الذهب والفضة.



نظرة فنية

سعر الفضة يكسر خط اتجاه فرعي صاعد – توقعات اليوم – 18-11-2025