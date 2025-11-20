سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يكسر مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 20-11-2025

واصل سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح في اختراق مستوى المقاومة 156.50، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، في ظل استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من هيمنة واستقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.