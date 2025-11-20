- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يكسر مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 20-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-11-20 02:00AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
واصل سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح في اختراق مستوى المقاومة 156.50، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، في ظل استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من هيمنة واستقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.