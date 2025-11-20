سعر الفضة يتخطى دعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 20-11-2025

استقر سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم 0.6465، هذا الدعم الذي كان مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي يحاول من خلاله تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير.