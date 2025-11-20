سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 20-11-2025

واصل سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم مستوى المقاومة 0.8065، وسط سيطرة موجة فرعية صاعدة بزاوية ميل كبيرة، ما يشير إلى هيمنة هذا المسار وقوته، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.