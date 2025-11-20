- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 20-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-11-20 02:15AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
واصل سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم مستوى المقاومة 0.8065، وسط سيطرة موجة فرعية صاعدة بزاوية ميل كبيرة، ما يشير إلى هيمنة هذا المسار وقوته، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.