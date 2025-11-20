سعر النفط الخام يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 20-11-2025

واصل سعر سهم مزايا (MRDS) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع تواصل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغوط السلبية حول السهم، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يكبح من خسائر السهم القادمة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.605 ريال، ليستهدف مستوى الدعم 0.566 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط