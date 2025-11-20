شكرا لقرائتكم خبر عن الين يعمق خسائره لأدنى مستوى في 10 أشهر بسبب حزمة تاكايتشي التحفيزية والان مع بالتفاصيل

أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه لأعلى مستوى في أسبوعين

•وزيرة المالية اليابانية تنفي وجود مناقشات حول سعر الصرف

•ضعف احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في ديسمبر المقبل



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،ليعمق خسائره لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي،مسجلاً أدنى مستوى في عشرة أشهر ،مع تركيز المستثمرون على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح خاصة بعد تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.



وتأتي تلك الخسائر أيضًا على خلفية توقعات السوق بأن الحكومة اليابانية الجديدة بقيادة "ساناي تاكايتشي" ستُقدم حزمة إنفاق ضخمة مدعومة بأسعار فائدة منخفضة لدعم الأنشطة الاقتصادية الضعيفة في البلاد. وفي الوقت نفسه نفت وزيرة المالية" ساتسوكي كاتاياما" حدوث مناقشات حول أسعار الصرف خلال اجتماع رئيسة الوزراء ومحافظ بنك اليابان.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بأكثر من 0.2% إلى (157.47¥) الأعلى منذ يناير الماضي ، من سعر افتتاح اليوم عند (157.14¥)، و سجل أعلى مستوى عند (156.87¥).



•أنهي الين تعاملات الأربعاء منخفضًا بنسبة 1.1% مقابل الدولار ،في رابع خسارة يومية على التوالي ،بسبب خطط تاكايتشي التحفيزية وتصريحات وزيرة المالية اليابانية.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.2% ،ليوسع مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى أسبوعين عند 100.32 نقطة ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 28 و29 أكتوبر، الصادر يوم الأربعاء في واشنطن، أن "العديد" من صناع السياسة النقدية عارضوا خفض سعر الفائدة المرجعي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال ذلك الاجتماع.



وأشار المحضر إلى أن العديد من المشاركين رأوا أنه، وفقاً لتقديراتهم الاقتصادية، من المرجّح الإبقاء على النطاق المستهدف للفائدة دون تغيير حتى نهاية العام.



ومع ذلك، أوضح بعض الأعضاء أن تنفيذ خفض إضافي في ديسمبر "قد يكون مناسبًا بالفعل إذا جاء أداء الاقتصاد متوافقًا تقريبًا مع توقعاتهم" قبل حلول موعد الاجتماع المقبل.



وعقب تلك التفاصيل ،ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ :تراجع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع ديسمبر من 48% إلى 30% ،وارتفع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير من 52% إلى 70%.



حزمة تحفيزية

أفادت وكالة كيودو للأنباء أن الحكومة اليابانية تخطط لحزمة تحفيز قد تتجاوز 20 تريليون ين(حوالي 129 مليار دولار) لدعم الاقتصاد وسط ضغوط تضخمية واستمرار ارتفاع تكاليف المعيشة ،ومن المخطط تمويل الجزء الأكبر من هذه الحزمة عبر ميزانية تكميلية إضافية تُقدّر بـ 17 تريليون ين.



انخفض الين بأكثر من 6% منذ انتخاب رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي زعيمةً لحزبها، على الرغم من ارتفاع عوائد السندات اليابانية، إذ تشعر الأسواق بالقلق إزاء حجم الاقتراض اللازم لتمويل خططها التحفيزية.



وزيرة المالية اليابانية

صرحت وزير المالية "ساتسوكي كاتاياما" بأنه لم يُجرَ أي نقاش محدد بشأن أسعار الصرف الأجنبي في اجتماع رئيسة الوزراء "ساناي تاكايتشي" مع محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" هذا الأسبوع.وأضافت كاتاياما: أن الحكومة اليابانية تراقب الأسواق بحذر شديد.



الفائدة اليابانية

•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا حول 35%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

