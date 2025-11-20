ارتفاع طفيف في أسعار النفط وسط تراجع المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بعد انخفاضها في الجلسة السابقة، بدعم من تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية، إلى جانب موجة صعود واسعة في أسواق الأصول عالية المخاطر.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتاً، أو ما يعادل 0.9%، لتسجل 64.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:01 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتاً، أو 0.9%، لتصل إلى 59.95 دولار.



وتعافت المؤشران بعد انخفاض بنحو 2% في الجلسة السابقة، عقب تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة تُجدد جهودها لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأنها أعدّت إطاراً لذلك، مما قد يعني طرح مزيد من البراميل الروسية في السوق.



وتحركت الأسواق العالمية للأسهم، التي غالباً ما تتماشى مع تحركات أسعار النفط، صعوداً يوم الخميس، مع تفاؤل المستثمرين بعد إعلان شركة إنفيديا العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي عن أرباح فاقت التوقعات.



وفي غضون ذلك، يقترب موعد انتهاء المهلة المتعلقة بالعقوبات الأميركية على التعامل التجاري مع عملاقي النفط الروسيين "روسنفت" و"لوك أويل" يوم الجمعة، بينما أمام "لوك أويل" وأي أطراف راغبة في شراء أصولها حتى 13 ديسمبر لإبرام صفقات تخص محفظتها الدولية الواسعة.



ومن جهة الطلب، حصلت أسعار النفط على دعم من تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية، مما يعكس زيادة في معدلات تشغيل المصافي في ظل هوامش ربح جيدة في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم، وكذلك زيادة الطلب على صادرات الخام الأميركي.



وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام تراجعت بمقدار 3.4 مليون برميل لتصل إلى 424.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع لرويترز بانخفاض قدره 603 آلاف برميل.



ومع ذلك، أشار محللون إلى أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، في مؤشر على تباطؤ الاستهلاك.



وجرى الحد من المكاسب بسبب استمرار المخاوف بشأن فائض المعروض في سوق النفط، إضافة إلى بقاء الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى له في ستة أشهر، وهو ما يجعل السلع المقومة بالدولار، مثل النفط، أكثر تكلفة.