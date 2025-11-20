سهم إنفيديا يتحول إلى الهبوط… ويعكس موجة الصعود التي أعقبت إعلان النتائج

تحوّل سهم شركة إنفيديا، إحدى أبرز شركات الذكاء الاصطناعي، إلى المنطقة السلبية يوم الخميس، بعدما قفز في البداية بما يصل إلى 5% إثر إعلان الشركة نتائج الربع الثالث التي جاءت أفضل من التوقعات.

فقد تجاوزت إنفيديا، مساء الأربعاء بعد إغلاق السوق، توقعات الإيرادات، حيث قفزت بنسبة 62% على أساس سنوي لتصل إلى 57.01 مليار دولار، كما أصدرت توجيهات مبيعات قوية للربع الرابع، فاقت تقديرات المحللين.

وقال الرئيس التنفيذي لإنفيديا، جنسن هوانغ، خلال اتصال مع المستثمرين: "كان هناك الكثير من الحديث عن فقاعة الذكاء الاصطناعي… ومن وجهة نظرنا، نرى شيئًا مختلفًا تمامًا."

وأشار بن بارينغر، رئيس الأبحاث التكنولوجية العالمية والمستشار الاستثماري لدى Quilter Cheviot، في مقابلة مع برنامج Europe Early Edition على CNBC، إلى أن إنفيديا قدمت طمأنة للمستثمرين من جانبين:

تجاوزت هوامش الربحية الإجمالية، وهو عامل مهم في أسهم أشباه الموصلات،

وتعاملت الشركة بشكل مباشر مع مخاوف السوق خلال الاتصال.



وقال بارينغر: "لقد مرّوا فعليًا على كل النقاط التشاؤمية تقريبًا لمحاولة دحضها. تحدثوا عن قوانين التوسع، وجميع عناصر الطلب المختلفة — ليس فقط إنفاق شركات الحوسبة السحابية، بل أيضًا الطلب على النماذج من شركات مثل OpenAI وAnthropic، والطلب على البرمجيات، والطلب المؤسسي، والذكاء الاصطناعي السيادي."

كما تناولت إنفيديا خلال الاتصال قضايا قيود الإمدادات، وآليات التمويل للمورّدين، والشراكات، والأسواق الصينية.

وأضاف بارينغر: "لقد قاموا بعمل ممتاز في معالجة كل المخاوف الكبيرة — كل الاحتمالات التشاؤمية — وتقديم رؤيتهم بوضوح."

تأثير أوسع على أسهم الذكاء الاصطناعي

وقد ساهمت التوجيهات المتفائلة لإنفيديا في رفع معنويات المستثمرين تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي، بعد ضعف شهدته الجلسات الأخيرة وسط مخاوف بشأن التقييمات المرتفعة، وتمويل الديون، واحتمال تراجع قيمة الرقائق.

ودعمت نتائج الشركة ارتفاع مجموعة من الأسهم في منظومة الذكاء الاصطناعي خلال تعاملات ما بعد الإغلاق، بما في ذلك:

صانعا الرقائق AMD وBroadcom،

وشركات البنية التحتية للطاقة مثل Eaton.



لكن أسهم هذه الشركات تراجعت يوم الخميس، في إطار انعكاس أوسع للسوق.

وفي آسيا، ارتفعت أسهم شركات الرقائق خلال تداولات الخميس، بقيادة سامسونغ إلكترونيكس وهون هاي بريسيجن إندستري (فوكسكون).