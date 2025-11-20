تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 20-11-2025

عمق سعر البتكوين (BTCUSD) من خسائره خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر مستوى الدعم الرئيسي 90,000$، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.