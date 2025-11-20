الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 20-11-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 20-11-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-11-20 16:28PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

عمق سعر البتكوين (BTCUSD) من خسائره خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر مستوى الدعم الرئيسي 90,000$، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

