شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 20-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-11-20 16:28PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
عمق سعر البتكوين (BTCUSD) من خسائره خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر مستوى الدعم الرئيسي 90,000$، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.