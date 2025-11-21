سعر النحاس يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 21-11-2025

شهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) خسائر حادة بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليكسر مستوى الدعم المحوري 6,575، وذلك عقب اصطدام المؤشر بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليؤكد على كسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ما ضاعف من الضغط السلبي المحيط بالمؤشر، خاصة وقد جاء ذلك مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بتداولاته اللحظية القادمة، خاصة طيلة استقراره دون مستوى 6,575، ليستهدف دعمه التالي عند سعر 6,480.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 6,480 ومستوى المقاومة 6,630.

توقعات السعر لهذا اليوم: هابط