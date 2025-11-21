سعر الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 21-11-2025

ارتفع سعر الغاز الطبيعي (NATURALGAS) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب الأخيرة، استعداداً لمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 4.75$، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لبدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك فتوقعاتنا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر الغاز الطبيعي خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 4.75$، ليستهدف بعدها مقاومته الرئيسية عند سعر 5.00$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 4.55$ ومستوى المقاومة 5.00$.

توقعات السعر لهذا اليوم: صاعد