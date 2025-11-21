سعر اليورو مقابل الين الياباني يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 21-11-2025

تراجع مؤشر داكس الألماني (DAX Index) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك بعدما نجح المؤشر في تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما نجح في الوقت نفسه تصريف تشبعه البيعي الذي كان واضحاً بمؤشرات القوة النسبية، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي المؤشر على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا تحت سيطرة موجة هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط مؤشر داكس الألماني بتداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 23,685، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 23,050.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23,050 ومستوى المقاومة 23,685.

توقعات السعر لهذا اليوم: هابط