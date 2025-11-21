سعر مؤشر داو جونز يشهد خسائر حادة – توقعات اليوم – 21-11-2025

انخفض مؤشر داو جونز (Dow Jones) في تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما تأثر في وقت سابق بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ليستمر الضغط السلبي الناتج من تحركه أسفل متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما أعاق أي محاولة تعافٍ خلال الجلسات السابقة.

وعلى الرغم من هذا الضعف الفني نلاحظ بداية ظهور تقاطع إيجابي في مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي حاد، وهو ما قد يحد من وتيرة الهبوط خلال الفترة القريبة، إذ يحتاج المؤشر إلى امتصاص جزء من هذا التشبع قبل تحديد مساره التالي.

على هذا الأساس تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر مؤشر داو جونز بتداولاته القادمة على المستويات اللحظية، طيلة ثبات مستوى المقاومة 46,855، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 45,475.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 45,475 ومستوى المقاومة 46,670.

توقعات السعر لهذا اليوم: هابط