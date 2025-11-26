الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الباوند يحافظ على الإيجابية– توقعات اليوم 26-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-11-26 05:08AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

فعّل سعر الزوج مؤخرا محاولات جني بعض الأرباح بتشكيله لارتداد تصحيحي هابط مستهدفا بذلك لمستوى 1.809% فيبوناتشي الامتدادي المستقر عند 0.8765 ليشكل بدوره دعم إضافي أمام التداولات الصاعدة.

 

حاليا وبمحاولة ثبات مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 20 سيزيد ذلك فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي ليدعونا لترجيح سيطرة السيناريو الصاعد باستهدافه قريبا لمستوى 0.8810 ومن ثم ليحاول الضغط على العائق المستقر عند 0.8835 بهدف إيجاد منفذ لتسجيل مكاسب جديدة خلال الفترة القادمة.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8765 و 0.8835

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

