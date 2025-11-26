الإيثريوم يرتفع بأكثر من 3% وسط انتعاش شهية المخاطرة

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء، مع تقييم المستثمرين محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، وذلك رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح أمس بأن ثمة اتفاق لوقف الحرب بين البلدين بات قريباً.



وتراجع النفط إلى أدنى مستوى في شهر في ختام جلسة أمس عقب إبداء أوكرانيا استعدادها للتوصل إلى إطار عمل لإنهاء النزاع مع روسيا.



وكشفت إدارة معلومات الطاقة عن أن مخزونات النفط الخام في أمريكا قد ارتفعت بمقدار 2.8 مليون برميل إلى 426.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كان التوقعات تشير إلى انخفاض بمقدار 1.3 مليون برميل.



وارتفعت مخزون البنزين بمقدار 2.5 مليون برميل إلى 209.9 مليون برميل، بينما صعد مخزون المقطرات (الذي يشمل وقود التدفئة والديزل) بمقدار 1.1 مليون برميل إلى 112.2 مليون برميل.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير كانون الثاني بنسبة 1% أو ما يعادل 65 سنتاً إلى 63.13 دولار للبرميل.



وارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يناير كانون الثاني بنسبة 1.21% أو 70 سنتاً لتغلق عند 58.65 دولار للبرميل.