سعر سهم صناعات قطر (IQCD) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 27-11-2025

صعد سعر سهم رسن (8313) بقوة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 113.40 ريال، تلك المقاومة التي كانت مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 113.40 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 125.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد