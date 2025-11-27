الاقتصاد

سعر سهم صناعات قطر (IQCD) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 27-11-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم صناعات قطر (IQCD) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 27-11-2025 1/2
  • سعر سهم صناعات قطر (IQCD) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 27-11-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم صناعات قطر (IQCD) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 27-11-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-27 00:46AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

صعد سعر سهم رسن (8313) بقوة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 113.40 ريال، تلك المقاومة التي كانت مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 113.40 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 125.00 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا