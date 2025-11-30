سال السعودية توقع اتفاقية لتسويق خدماتها بمنطقة الرياض مع المنطقة الخاصة اللوجستية

أعلنت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، عن توقيع اتفاقية تسويق خدمات عبر قطاع سال للخدمات اللوجستية مع شركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة (SILZ)، بهدف الترويج وتوسيع نطاق الخدمات عالية الجودة المقدمة للمستأجرين في منطقة الرياض المتكاملة بالقرب من مطار الملك خالد الدولي بالرياض التي طورتها وتديرها شركة SILZ.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، تقوم شركة SILZ، بموجب هذه الاتفاقية بالترويج بالإحالة لمستأجريها إلى شركة سال لتقديم حلول وخدمات لوجستية متكاملة مقابل عمولة متفقة من إيرادات العقود المؤهلة تدفعها سال.

ونوهت الشركة إلى أن مدة العقد 12 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاقية، وتجدد هذه الاتفاقية تلقائيًا ما لم يتم إنهاؤها بإشعار مسبق من أحد الطرفين عبر إشعار كتابي مسبق بـ 60 يومًا على الأقل.

واشارت إلى أن هذه الاتفاقية تأتي لتعزيز دور سال كرائد لوجستي يقدم حلول عالية المستوى تدعم النمو والاستدامة لجميع أصحاب المصلحة، وتساهم في تنمية قطاع الخدمات اللوجستية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وسيتمكن قطاع سال للخدمات اللوجستية، لدى سال بموجب هذه الاتفاقية من تقديم حلول لوجستية متكاملة ومتعددة للمستأجرين ذوي العقود المؤهلة في مرافق منطقة الرياض المتكاملة بالقرب من مطار الملك خالد الدولي بالرياض لشركة SILZ.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الإتفاقية بشكل إيجابي على الأداء المالي للشركة خلال مدة التعاقد، ولا يمكن تحديد قيمة الأثر المالي للعقد خلال هذه المرحلة حيث إنها تعتمد على نوع الخدمات وقيم العقود المؤهلة وذلك فقاً للأحكام والشروط الواردة في الإتفاقية.