جعجع رحّب بالبابا لاوون: عسى أن تكون زيارته خاتمة لآخر الحروب وفصول الآلام بلبنان

رحّب رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" ​سمير جعجع​ بالبابا لاوون الرابع عشر، في تصريح، قائلًا: "أحرّ الترحيب بالبابا لاوون الرّابع عشر، عسى أن تكون زيارتكم بركةً وخاتمةً لآخر الحروب وفصول الآلام والمعاناة في لبنان، ليستحق قيامته ويستعيد ألقه وطنًا للحرّيّة والتعدديّة ودولةً ناجزة السّيادة. طوبى للسّاعين إلى السّلام، فإنهم أبناء الله يُدعَون".

