باسيل رحّب بالبابا لاوون: مجيئك إلى لبنان دعمٌ لوجوده ودوره وحضورك نافذة أمل له

رحّب رئيس "التيار الوطني الحر"، جبران باسيل بالبابا لاوون الرابع عشر "في أرضٍ تباركت بمرور المسيح فوق ترابها". واضاف "مجيئك إلى لبنان دعمٌ لوجوده ودوره، وحضورك نافذة أمل له وللمسيحيين ولجميع المؤمنين بالسلام القائم على العدل".

