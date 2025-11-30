وزيرة الأمن الداخلي الأميركية: المشتبه به في إطلاق النار على الحرس الوطني اتجه للتطرف بعد قدومه لأميركا

ذكرت وزيرة ​الأمن الداخلي الأميركي​ة كريستي نويم إن السلطات الأميركية تعتقد أن المهاجر الأفغاني المتهم بنصب كمين لفردين من الحرس الوطني في واشنطن العاصمة لم ي​تطرف فكري​ا إلا بعد قدومه إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت لشبكة "إن.بي.سي"، أن السلطات تعتقد أن رحمن الله لاكانوال، المشتبه بإطلاقه النار، كان يعيش بالفعل في ولاية واشنطن عندما صار متطرفا. ولفتت الى إن المحققين يسعون للحصول على مزيد من المعلومات من أفراد عائلته وغيرهم.

ولفتت نويم إلى أن لاكانوال، الذي كان يعمل ضمن وحدة مدعومة من وكالة المخابرات المركزية الأميركية في أفغانستان، ربما اتجه للتطرف بعد وصوله إلى الولايات المتحدة.

وتابعت "نعتقد أنه اتجه للتطرف بعد أن وصل إلى أميركا، نعتقد أن ذلك تم عبر علاقاته في مجتمعه المحلي وفي ولاية واشنطن، وسنواصل الحديث إلى أولئك الذين كانوا على صلة به من أفراد عائلته".

وكانت السلطات أعلنت أن لاكانوال (29 عاما) هو المشتبه به في إطلاق النار الذي وقع يوم الأربعاء على بعد عدة بنايات من البيت الأبيض والذي أسفر عن مقتل امرأة من الحرس الوطني وإصابة آخر بجروح خطيرة. وبعد واقعة إطلاق النار، أشارت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نقص عمليات التدقيق في الأفغان وغيرهم من الأجانب خلال فترة ولاية الرئيس السابق جو بايدن، على الرغم من أن لاكانوال مُنح حق اللجوء في عهد ترامب.