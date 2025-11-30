انت الان تتابع خبر رشيد والحكيم يؤكدان دعم الحوار البنّاء لضمان تشكيل حكومة قوية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان -
وتم التأكيد وفق البيان على "أهمية توحيد الجهود الوطنية وتغليب المصلحة العليا، ودعم الحوار البنّاء لضمان تشكيل حكومة قوية قادرة على تنفيذ البرامج الاصلاحية، وتلبية تطلعات المواطنين".
