رشيد والحكيم يؤكدان دعم الحوار البنّاء لضمان تشكيل حكومة قوية

بغداد - ياسين صفوان -

وأضاف البيان أنه "في مستهل اللقاء، أعرب الرئيس عن شكره وتقديره لسماحة السيد عمار الحكيم لحضوره مجلس العزاء وتقديم التعازي بوفاة شقيقه المرحوم شمال جمال رشيد، كما جرى بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، والتداول بشأن المفاوضات الجارية بين الكتل السياسية للوصول إلى صيغة توافقية تُمهّد لإنجاز الاستحقاقات الدستورية ضمن أطر واضحة ومسؤولة".

وتم التأكيد وفق البيان على "أهمية توحيد الجهود الوطنية وتغليب المصلحة العليا، ودعم الحوار البنّاء لضمان تشكيل حكومة قوية قادرة على تنفيذ البرامج الاصلاحية، وتلبية تطلعات المواطنين".