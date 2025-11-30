مظاهرات في تل أبيب رفضًا للعفو المحتمل عن نتنياهو وسط جدل سياسي واسع

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 نوفمبر 2025 08:53 مساءً - منذ 29 دقيقة

انطلقت مساء الأحد تظاهرات أمام منزل الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في تل أبيب احتجاجًا على احتمال منح العفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأكد المتظاهرون بصيحاتهم أن نتنياهو “لا يستحق البراءة”.

وجاءت الاحتجاجات بعد أن تقدم نتنياهو رسميًا بطلب عفو إلى الرئيس هرتسوغ، مشيرًا في كلمة مصورة إلى أن إسرائيل تواجه تحديات كبيرة وفرصًا مهمة، وأن استمرار محاكمته “يمزق البلاد ويعمّق الانقسامات”. وأضاف أن إنهاء المحاكمة فورًا قد يساهم في تخفيف التوتر وتعزيز الوحدة الوطنية.

وأوضح نتنياهو أنه تردد في اتخاذ هذا القرار، لكنه اعتبر أن ظروف المحاكمة الحالية، بما فيها طلب الإدلاء بالشهادة ثلاث مرات أسبوعيًا، لا تُفرض على أي مواطن آخر، ساهمت في دفعه لتقديم طلب العفو. كما لفت إلى أن دعوات الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، لإنهاء المحاكمة لعبت دورًا في قراره.

على الصعيد السياسي، أيد وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الخارجية جدعون ساعر خطوة نتنياهو، معتبرين أنها تخدم وحدة إسرائيل ومصالحها الحيوية. في المقابل، انتقد زعيم المعارضة يائير لابيد القرار، داعيًا الرئيس هرتسوغ إلى عدم منح العفو قبل أن يقر نتنياهو بالذنب وينسحب من الحياة السياسية.

ويواجه نتنياهو ثلاث قضايا فساد، منها قضية تتعلق بتلقيه هدايا بقيمة تقارب 700 ألف شيقل (210 آلاف دولار)، فيما لا تزال المحاكمات مستمرة منذ عام 2020، وقد توقف العمل فيها عدة مرات خلال عامين من الحرب في غزة. ويصر نتنياهو على براءته وينفي ارتكاب أي مخالفات.