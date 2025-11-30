لبنان | وزير العدل: زيارة قداسة البابا وكلمته رسالة جامعة عابرة للطوائف

الارشيف / اخبار العالم / اخبار لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 نوفمبر 2025 08:53 مساءً - منذ 40 دقيقة
وزير العدل عادل نصار

كتب وزير العدل عادل نصار عبر منصة “إكس”: “زيارة قداسة البابا وكلمته رسالة جامعة عابرة للطوائف، داعية لصنع السلام والمصارحة والمصالحة بين اللبنانيين”.

وأضاف “لبنان، كان وسيبقى رمزًا للعيش المشترك”.

