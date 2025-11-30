كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 نوفمبر 2025 08:53 مساءً - منذ 40 دقيقة وزير العدل عادل نصار كتب وزير العدل عادل نصار عبر منصة “إكس”: “زيارة قداسة البابا وكلمته رسالة جامعة عابرة للطوائف، داعية لصنع السلام والمصارحة والمصالحة بين اللبنانيين”. وأضاف “لبنان، كان وسيبقى رمزًا للعيش المشترك”.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزير العدل: زيارة قداسة البابا وكلمته رسالة جامعة عابرة للطوائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.