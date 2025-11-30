- 1/2
- 2/2
سيرجي كيسليتسيا النائب الأول لوزير الخارجية الأوكراني - رويترز
قال سيرجي كيسليتسيا، النائب الأول لوزير الخارجية الأوكراني، اليوم الأحد، إن المحادثات الجارية بين المسؤولين الأوكرانيين والأمريكيين بشأن إنهاء الحرب مع روسيا شهدت “بداية جيدة” وأجريت في “أجواء دافئة”.
وأضاف كيسليتسيا عبر منصة إكس: “بداية جيدة للاجتماع الجاري. المناقشات جيدة للغاية وبناءة حتى الآن. أجواء دافئة، ستفضي إلى تقدم محتمل.”
وتأتي هذه التصريحات في إطار جولة ثانية من المحادثات الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع الروسي–الأوكراني، وسط متابعة دولية دقيقة لمسار النقاشات.
كانت هذه تفاصيل خبر كييف: محادثات السلام مع الولايات المتحدة تبدأ "بداية جيدة" وسط أجواء إيجابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.