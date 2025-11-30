كييف: محادثات السلام مع الولايات المتحدة تبدأ "بداية جيدة" وسط أجواء إيجابية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 نوفمبر 2025 08:53 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال سيرجي كيسليتسيا، النائب الأول لوزير الخارجية الأوكراني، اليوم الأحد، إن المحادثات الجارية بين المسؤولين الأوكرانيين والأمريكيين بشأن إنهاء الحرب مع روسيا شهدت “بداية جيدة” وأجريت في “أجواء دافئة”.

وأضاف كيسليتسيا عبر منصة إكس: “بداية جيدة للاجتماع الجاري. المناقشات جيدة للغاية وبناءة حتى الآن. أجواء دافئة، ستفضي إلى تقدم محتمل.”

وتأتي هذه التصريحات في إطار جولة ثانية من المحادثات الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع الروسي–الأوكراني، وسط متابعة دولية دقيقة لمسار النقاشات.