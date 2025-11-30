تقدم لافت لحلفاء الرئيس جباروف في انتخابات قرغيزستان المبكرة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 نوفمبر 2025 08:53 مساءً - منذ ساعة واحدة

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة في قرغيزستان، اليوم الأحد، فوزًا واسعًا لحلفاء الرئيس صادر جباروف، ما يعزز قبضته على المشهد السياسي في الدولة التي كانت تُعدّ سابقًا الأكثر انفتاحًا وديمقراطية في آسيا الوسطى.

ووفقًا للجنة الانتخابات المركزية، حصد المرشحون المقرّبون من جباروف الغالبية العظمى من المقاعد، إذ جاء معظم الفائزين من المستقلين الموالين للرئيس، في ظل تراجع دور الأحزاب السياسية وتضييق الخناق على المعارضة منذ وصوله إلى السلطة عام 2020.

ويُمهّد هذا الفوز الطريق أمام جباروف، الذي يتبنى خطابًا شعبويًا وقوميًا، للتطلع إلى ولاية رئاسية ثانية مدتها ست سنوات في الانتخابات المقررة عام 2027.

وخلال الإدلاء بصوته في العاصمة بشكك، قال جباروف إن الانتخابات “لن تشهد على الأرجح انتهاكات”، مقارنًا النزاهة الحالية بالانتخابات التي جرت في عهد أسلافه والتي اتهمها بـ”التزوير”. وأكد أنّ الحكومة ستضمن شفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومنذ استقلال قرغيزستان عن الاتحاد السوفيتي عام 1991، تميزت البلاد بمشهد سياسي نشط ووسائل إعلام أكثر حرية مقارنة بجيرانها. وقد أطاحت احتجاجات واسعة بزعماء البلاد في أعوام 2005 و2010 و2020.

لكن منذ وصوله إلى الحكم بعد احتجاجات 2020، أعلن جباروف قطيعة مع هذا الإرث، واتخذ سلسلة إجراءات لتشديد قبضة السلطة، شملت اعتقال معارضين بتهم التخطيط لاضطرابات، وفرض قيود موسعة على وسائل الإعلام.