نقابة أدلاء السياحة زارت بلدتي دير القمر وبيت الدين واكدت ضرورة الاستعانة بالمرشدين السياحيين المجازين

قامت نقابة أدلاء السياحة في لبنان بزيارة ميدانية هامة إلى قلب الجبل اللبناني، انطلاقاً من دورها في حماية مهنة الإرشاد السياحي وتعزيز دور الدليل السياحي المجاز، حيث قام النقيب جان كلود حواط برفقة أعضاء الهيئة الإدارية ريم عباني ورامي زين الدين إضافة لسوزان العبد بزيارة عمل شملت بلدتي دير القمر وبيت الدين التاريخيتين.

وفي دير القمر، تم اللقاء مع رئيس البلدية السيد ناجي جرمانوس وأعضاء المجلس البلدي واللجنة السياحية، حيث تم بحث سبل التعاون المشترك لتنمية القطاع السياحي وضرورة الاستعانة بالمرشدين السياحيين المجازين والمرخصين فقط للقيام بالجولات في عاصمة الامراء.

كما تابعت اللجنة زيارتها إلى بيت الدين، حيث تم اللقاء مع رئيس البلدية السيد عبدو كرم، وتم التركيز على تأمين غرفة خاصة للمرشدين السياحيين المحليين داخل قصر بيت الدين وتفعيل دور شرطة البلدية في القصر لمنع ممارسة غير المرخصين ومحاربة انتحال صفة المرشد السياحي.