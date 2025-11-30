ستريدا حول سبب عدم مشاركة سمير جعجع في مراسم استقبال البابا: لم يُدع للمشاركة واستغربنا هذا الأمر

كشفت النائبة ستريدا جعجع أنّ رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع لم يُدع للمشاركة في مراسم استقبال البابا لاوون الرابع عشر، معلّقةً على ذلك بقولها: "استغربنا".

ولفتت جعجع في حديث لـ "mtv"، إلى أنّ "​زيارة البابا​ لاوون تاريخيّة وهو أتى ليؤكّد أن لبنان رسالة وهو يقول للمسيحيّين أن يبقوا متجذّرين بأرضهم".

أمّا عن الرسالة التي أرسلها حزب الله للبابا، فاعتبرت أنّ " الحزب" تحدّث في رسالته عن العيش المشترك وحصر السلاح بيد الدولة هو مطلب مشترك ويهمّ جميع اللبنانيّين".