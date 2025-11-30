ستريدا حول سبب عدم مشاركة سمير جعجع في مراسم استقبال البابا: لم يُدع للمشاركة واستغربنا هذا الأمر

كشفت النائبة ستريدا جعجع أنّ رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع لم يُدع للمشاركة في مراسم استقبال البابا لاوون الرابع عشر، معلّقةً على ذلك بقولها: "استغربنا".
ولفتت جعجع في حديث لـ "mtv"، إلى أنّ "زيارة البابا لاوون تاريخيّة وهو أتى ليؤكّد أن لبنان رسالة وهو يقول للمسيحيّين أن يبقوا متجذّرين بأرضهم".
أمّا عن الرسالة التي أرسلها حزب الله للبابا، فاعتبرت أنّ " الحزب" تحدّث في رسالته عن العيش المشترك وحصر السلاح بيد الدولة هو مطلب مشترك ويهمّ جميع اللبنانيّين".
